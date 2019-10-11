С ПриватБанком серьезные проблемы: в НБУ сделали громкое заявление

В Национальном банке Украины назвали главную проблему в банковском секторе, в частности речь идет о неработающих кредитах, с которыми наблюдаются наибольшие проблемы у ПриватБанка.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время совещания у Президента Украины, передает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
По словам Смолия, ситуация с ПриватБанком является наиболее сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов - это ссуды прежним владельцам.
"Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - подчеркнул глава НБУ.
Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление по судьбе "ПриватБанка", озвучив четкую позицию по данному вопросу.