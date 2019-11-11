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Скандал с бракованными бронежилетами: суд вынес вердикт по генералу

понедельник, 11 ноября 2019, 17:28
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Суд вынес решение в рамках уголовного производства о закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил генералу-майору Дмитрию Марченко.

Об этом сообщает бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Суд решил арестовать Марченко под залог. Сумма залога - 76 миллионов гривен.

Также об аресте и решении суда высказался и украинский автогонщик Алексей Мочанов на своей странице в соцсети.

Как пишет директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале, такое решение вынес Печерский районный суд города Киева.

"Осталось выбрать меры еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше", - написал он.

Также чиновник отметил, что следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора - 176 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", общество с ограниченной ответственностью "Научно производственное предприятие "Темп-3000" категорически отвергает все обвинения о качестве своей продукции, которые распространяются в СМИ, и отмечает, что эта информация не соответствует действительности.

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