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Не знаю, готов ли Сытник: свидетель по делу главы НАБУ заявил о желании пройти полиграф

среда, 20 ноября 2019, 17:26
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В пятницу, 22 ноября, состоится судебное заседание, которое рассмотрит апелляцию руководителя НАБУ Артема Сытника, которого обвинили в коррупции из-за дорогого отдыха, не отраженного в декларации и оплаченного другим лицом, на заседании ключевой свидетель Николай Надейко хочет пройти полиграф.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В мае этого года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении руководителя НАБУ Артема Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко. Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном правонарушении и обязал выплатить 3400 гривен штрафа. 22 ноября заседания Ровенского апелляционного суда, рассмотрит апелляцию Сытника.

"Решение суда может поставить крест на карьере Артема Сытника - если его признают виновным в коррупционном деянии, он не будет иметь права занимать дальше должность. Ключевой свидетель по делу Сытника, Николай Надейко, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ, заявляет, что готов пройти детектор лжи", - говорится в материале.

Надейко утверждает, что заявление в полицию не подавал, а был вызван в качестве свидетеля и дал показания, которые полностью подтвердились документами.

"Не знаю, кто подавал заявление. Знаю, что изъяли бухгалтерские документы, проводили расследование, а затем полиция передала дело в Сарненский районный суд. Дело касалось отдыха Сытника и того, что он за свой отдых не заплатил. С Артемом Сергеевичем я знаком примерно с 2016 года, мы дружили. Я раз 5, если не ошибаюсь, помогал ему с этим. Организовывал отдых, скажем так. Ему и его семье", - отметил он.

Николай Надейко сообщил, что встречался со свидетелем со стороны Сытника, которой передавал просьбу директора НАБУ о встрече и убеждал изменить свои показания.

"Я через Дениса передал, что встретиться готов в любое время, но менять показания не буду. Я никого не оговаривал, говорил то, что было на самом деле", - ответил Надейка.

Также Надейко подтвердил, что является советником сестры Олега Бахматюка, против которого Сытник расследует дело по рефинансированию VAB банка - Бахматюк заявлял о конфликте интересов в Сытника.

"Да, действительно я советником руководителя компании "Авангард". И начал работать задолго до того, как появилась эта дело. Может Сытник быть обижен на Бахматюка за это дело? Я этого не исключаю, но утверждать не могу", - добавил он.

Надейко заявил, что ему неприятны обвинения в том, что он якобы оговаривает Сытника, ведь все его показания подтверждены финансовой документацией охотничьей базы, где отдыхал Сытник.

"Если есть сомнения - пожалуйста, я готов доказать свою правоту, что все, что я говорил, все мои показания - абсолютная правда. Мне неприятно, что из меня пытаются сделать лжеца. Готов в любое время пройти детектор лжи. Готов ли со мной пройти детектор лжи Сытник? Не знаю. Посмотрим", - сказал свидетель.

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