Суд арестовал недвижимость Ивано-Франковского "Центрального рынка" – постановление

Все движимое и недвижимое имущество общества с ограниченной ответственностью "Торговый сервис", котороеизвестно, как "Центральный рынок" Ивано-Франковска, арестовано Постановлением Октябрьского районного суда Днепропетровской области от 19 ноября.

Копия постановления по указанному делу №201/12807/19 производства 1-кс/201/6492/2019 в распоряжении редакции "Апострофа".

Согласно постановлению, все недвижимое имущество общества было арестовано после заявления потерпевших предпринимателей. Как указано в материалах дела, 22 октября Т.Казанцева с целью приобретения корпоративных прав заключила договор купли-продажи с владельцем в то время 99% предприятия Игорем Халамендой, после чего выплатила 5 млн грн.

Как следует из документа, последний мог войти в сговор с государственным регистратором Н.Ю. Шиловой, которая сначала оформила все необходимые документы, но не загрузила скан-копии в государственный реестр, после чего Халаменда обратился в Нацполицию и Минюст с жалобой. Впрочем, как указано в решении суда подобные ошибки регистратора были допущены преднамеренно.

Следственный судья пришел к выводу, что существует реальный риск того, что преступные действия по отчуждению имущества и активов общества "Торговый сервис" продолжатся.

Следовательно, с целью сохранения вещественных доказательств, на все имущество ООО "Торговый сервис", суд постановил наложить арест путем запрета распоряжения и отчуждения, а также запретил осуществлять любые регистрационные действия в отношении имущества ООО "Торговый сервис".

Кроме этого, суд запретил государственным регистраторам и лицам, уполномоченным на выполнение функций регистраторов совершать любые регистрационные действия в отношении указанного недвижимого имущества.