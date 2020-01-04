Наркотики испортились: в Одессе суд закрыл дело о масштабной контрабанде, видео

Суд закрыл дело о контрабанде 3 тонн марихуаны под видом бананов: преступников не нашли, наркотики испортились и были сожжены.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Контрабанда была выявлена еще в 2000 году в Ильичевском морском рыбном порту. Наркотик находился на борту прибывшего из Румынии судна Tropical Land - в ящиках из-под бананов. Груз был отправлен колумбийской фирмой PROMOTORA BANANERA S.A.

Дело закрыли на основании п. 3-1, ч. 1 ст. 284 УПК Украины - в связи с тем, что не удалось установить лицо, совершившее уголовное правонарушение, и окончанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"В ходе допросов в качестве свидетелей капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (американская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель фруктов и овощей, - ред.) их причастность к совершению данного преступления не установлена", - отмечается в декабрьском определении следственного судьи Анатолия Деруса.

Следствием также установлено, что теплоход Tropіcal Land не оборудован приспособлениями для сокрытия предметов контрабанды, а наркотические средства были спрятаны непосредственно среди бананов. Члены экипажа теплохода в погрузочно-разгрузочных работах участия не принимали.

Марихуана все эти годы лежала в камере хранения вещественных доказательств УСБУ. Еще в 2002-м году специалисты установили, что условия там не подходят для хранения наркотиков, и они испортились. Много лет борцы с наркоторговлей добивались разрешения на уничтожение товара, но получили его только этой весной - соответствующее определение вынес в мае все тот же судья Дерус.

Именно эти наркотики 18 декабря торжественно сожгли в присутствии большого количества работников СМИ на северной окраине Одессы.

Как сообщал "Апостроф", 18 октября в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, в котором перевозилось значительное количество запрещенных наркотических веществ.