Праздник отменяется: перед уикэндом в Киеве поймали "наркобарона" с крупной партией, фото

В ночь на пятницу, 18 октября, в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль, в котором перевозилось значительное количество запрещенных наркотических веществ.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Автомобиль BMW остановили в Голосеевском районе, на перекрестке Столичного шоссе и улицы Заболотного.

По словам правоохранителей, после проведения внешнего осмотра у водителя обнаружили 519 таблеток экстази, 7 марок LSD, 80 грамм амфетамина, 15 грамм метадона и значительное количество марихуаны.

"Страх и ненависть в Киеве… Обломали кому-то "праздник" знатно", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 15 октября в Киеве в районе Севастопольской площади полицейские сумели конфисковать большую партию наркотических веществ.