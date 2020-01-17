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Прокуратура нашла в банке Порошенко сотни миллионов "семьи" Януковича

пятница, 17 января 2020, 14:59
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Прокуратура наложила арест на средства, которые принадлежали окружению беглого президента Украины Виктора Януковича, которые лежали в банке, принадлежащем еще одному бывшему президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора 13 января 2020 следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн гривен, принадлежавших ОАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ОАО "Международный Инвестиционный Банк", - говорится в сообщении.

В четверг, 16 января, суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ОАО "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА.

Согласно информации на сайте ОАО "Международный инвестиционный банк", его бенефециаром является Петр Порошенко и Игорь Кононенко, а "Всеукраинский Банк Развития" связывают с сыном Виктора Януковича.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

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