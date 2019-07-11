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Отмена санкций ЕС против Януковича: эксперт назвал "помощников" из Украины

четверг, 11 июля 2019, 22:49
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Правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

По его словам, по этой причине и были сняты санкции с экс-президента и чиновников его времени.

"Поэтому это вопрос к генеральному прокурору и другому руководству, которые делали много громких заявлений об этих преступлениях, которые действительно могли иметь место. Но в правовом поле они не сделали абсолютно ничего - только пиарились на этой теме. Вероятно, у них не было политической воли или их сдерживало желание получить какое-то определенное вознаграждение за то, что этого не делают", - сказал Петренко.

Он подчеркнул, что в стране нет решений и производств по экономическим преступлениям, зато есть решение суда о госизмене Януковича.

"А все же рассказывали о том, что КАМАЗами вывозились деньги; о том, где и как сын Пшонки и Янукович-младший дерибанили, какие схемы применяли на таможне, в налоговой. Но не было ни одного расследования, решения суда, которые бы раскрывали эти схемы и не давали им работать. Логическим может быть вывод, что кто-то был заинтересован в сохранении этих схем. А в отношении подозреваемых не продлевали расследование только потому, что они делились и давали объяснения, как эти схемы работают. Была заинтересованность - прямая или опосредованная", - завершил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Пиар и ничего больше: почему Европа приняла решение в пользу Януковича.

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