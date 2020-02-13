"Укроборонпром" "сделал" в суде российскую компанию: названа цена вопроса

Концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема".

Об этом сообщает политик Мустафа Найем на своей Facebook-странице.

По его словам, россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

"Это победа всей команды, в том числе моего управления, которое провело множество встреч и обратилось ко всем причастным органам власти с просьбой обратить внимание на это дело; но в первую очередь это заслуга нашего юрдепартамента, адвокатов по делу и лично Даниила Федорчука и Евгения Федюшкина. Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды в течение двух лет неоднократно становились на сторону русских, как бы странно это не звучало на пятый год войны", - написал Найем.

Также он добавил, что это победа на 55 млн гривен.

К слову, политик отметил, что завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Как сообщалось, в Украине разгорелся громкий скандал из-за бракованных корпусов бронетранспортеров БТР-4, производством которых ранее гордились харьковские конструкторы.

Подробнее о ситуации с "Укроборонпромом" читайте в материале "Апострофа": В своем нынешнем виде "Укроборон­пром" нам точно не нужен - Сергей Кривонос.