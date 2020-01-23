Минобороны попало в скандал из-за новой техники для ВСУ: опубликованы фото

В Украине разгорелся громкий скандал из-за бракованных корпусов бронетранспортеров БТР-4, производством которых не скрывая гордости, ранее гордились харьковские конструкторы.

О том, что БТРы в прямом смысле трещат по швам, написал на своей Facebook-странице директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, опубликовав фото бракованной техники.

"Компания "Лозовский Кузнечно-механический завод" поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако в непроваренного и потрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, с этими корпусами все в порядке. Честно говоря, это просто какой-то сюр..." – отметил он.

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По его словам, в инциденте с БТРами "ощутим привкус коррупции".

"Такое впечатление, что по ведомству не спешат зачистить эту "коррозию". Учитывая это кажется, что ГБР имеет все необходимые основания изучить более тщательно историю некачественных и выборочных проверок военной приемки из Харькова", - добавил эксперт.

В свою очередь, на своей Facebook-странице бывший нардеп Мустафа Найем заверил, что руководство "Укроборонпрома" дало сутки директорам заводов для выяснения достоверности этой информации.

"На ХКБМ уже создана соответствующая рабочая группа. А в Киев запршени директор и владелец "Лозовского Кузнечно-механического завода" (ЛКМЗ) с требованием объяснить опубликованную информацию", - уточнил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине вспыхнул громкий скандал из-за презентации первого военного квадракоптера "Берегиня".