Суд принял решение по киллеру ФСБ, который застрелил ветерана АТО

В Ровно до 12 лет лишения свободы осудили агента ФСБ Олега Смородинова, который признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ровенского следственного изолятора и бывшего бойца АТО Ивана Мамчура.

Об этом говорится в приговоре суда.

Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве.

В сентябре этого же года после того, как бывший боец АТО Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил ее из пистолета в подъезде дома.

За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма.

Смородинов получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать.

Украинец Мамчур, в частности, был избран ФСБ в качестве жертвы, потому что он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.

На суде Смородинов признал свою вину.

Как сообщал "Апостроф", The New York Times раскрыло детали убийства агентами Путина электрика в Ровно.