В Гааге начался суд по делу о крушении МН17 на Донбассе: онлайн видеотрансляция

В Нидерландах началось судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге", который выполнял рейс МН17.

Онлайн трансляция заседания доступна на сайте "Апострофа".

"Это особенный судебный процесс, из большого числа жертв, которые были гражданами разных стран. К нему приковано огромное общественное внимание", - сказал в своей вступительной речи председательствующий на процессе судья Хендрик Стейнхаюс.

Кроме Стейнхаюса, процесс будут вести еще два судьи, также в зале присутствуют два запасных судьи, на случай если кто-то из основных судей заболеет или не сможет находится в зале суда.

Четверо обвиняемых не будут принимать участие в заседании суда. Присутствовать будут только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

Судья Стейнхаюс сказал, что в процессе предварительно выступят 49 родственников жертв катастрофы, 84 человека также будут обращаться за материальной компенсацией.

Дело по Боингу МН 17 уже состоит из 30 тыс. страниц, и по ходу судебного процесса будет расти, так как по законодательству Нидерландов можно добавлять в дело новые данные.

Подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17.