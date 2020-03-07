Как будет проходить суд по делу катастрофы MH17: в Нидерландах раскрыли подробности

Ответственная за работу со СМИ во время судебного процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл рассказала как будет проходить процесс по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малазийском "Боинге".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам судьи, в судебном зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом. Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации", - отметила судья.

Касательно тридцати свидетелей, персональные данные которых защищены тайной, то пока что неизвестно будут ли они на судебном заседании.

"Если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то тогда их опросит судья, который ведет следствие - это судья, который ответственен за расследование до того, как дело поступит в суд. Именно он будет принимать решение, будет ли свидетель иметь статус анонимного свидетеля, установив, есть ли для этого основания. Также этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является", - сказала она.

В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65.

Перевода судебного заседания на русский язык не будет, поскольку нидерландские уголовные дела рассматриваются в соответствии с нидерландской криминальной системой, в которой дела слушаются на нидерландском.

"Но по причине огромного интереса, в том числе и за рубежом, который есть к этому делу, мы приняли решение, что слушания будут транслироваться и на английском. Мы избрали этот язык по той причине, что его понимают по всему миру. Потому сам суд будет на нидерландском с переводом на английский", - рассказалась судья.

Касательно справедливости и беспристрастности Вэйннобэл уверяет, что все судьи независимы и абсолютно беспристрастны – на них никто не может повлиять, ни политики, никто. Судьи обучены для того, чтобы исполнять свою работу, и в них заложено, что это – принципы беспристрастности, объективности и независимости абсолютно гарантированы. Кроме того, все слушания публичны.

Судебные заседания не будут отложены или отменены из-за вспышки коронавируса в мире.

"Мы предприняли определенные шаги – установили раздаточные устройства с дезинфицирующими веществами для рук, повесили на стенах напоминания не пожимать руки, использовать бумажные салфетки, кашлять или чихать в локоть. Мы также советуем людям, которые побывали в местах распространения вируса, попросту не приходить. Состоянием на сегодня все, что планировалось, идет без изменений", - сказала она.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхол, где предусмотрены повышенные меры безопасности.

Подробнее о том, почему Россия не оставляет попыток пересмотреть результаты расследования по Boeing, читайте в материале "Апострофа": Резкий поворот: почему Украину могут обвинить в уничтожении МН17.