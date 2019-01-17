Нардепа Тимошенко исключили из фракции "Народного фронта"

Фракция "Народный фронт" исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.

Такое решение было принято на заседании фракции, передает пресс-служба партии.

"Фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов", - назвал причины исключения руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.