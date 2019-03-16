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Тарута поддержал кандидатуру Тимошенко

суббота, 16 марта 2019, 13:55

Кандидат на пост президента Украины от партии «Основа» Сергей Тарута принял решение поддержать на выборах 31 марта лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

В субботу в Киеве политики подписали Меморандум о взаимодействии, передает пресс-служба Батькивщины.

«Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину», - подчеркнул Тарута.

Он также добавил, что объединение - это сигнал другим кандидатам, которые меряют свои рейтинги, - подумать о стране.

Подписанты меморандума обязуются прекратить войну на Донбассе и объединить страну, принять Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов - Новый курс Украины и «Украина 2030».

«Украина может получить как победу, так и на 5 лет мы можем зайти на круг деградации и по сути - саморазрушения. И поэтому особое значение сейчас приобретает политическая воля объединиться! Вы понимаете, что мы не только объединим наши команды на этих президентских выборах. Мы символически можем объединить Украину, что намного важнее, чем объединить команды», - отметила лидер «Батькивщины».

Она отметила, ее команду и команду Сергея Таруты объединяют политические цели, потому что «наши программы - Новый курс и ваша стратегия - они совпадают так процентов на 80».

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