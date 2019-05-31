​Вакарчук рассказал о своих миллионах и недвижимости в Киеве: опубликовано видео

Украинский певец Святослав Вакарчук, изъявивший желание идти в политику на грядущих парламентских выборах, владеет несколькими квартирами в Киеве и автомобилем премиум-класса.

Об этом он заявил в интервью "Лиге".

"У меня две квартиры в Киеве. Есть Range Rover. Около 12 млн грн на банковских счетах. За 2018 год я заработал дивидендов на 5 млн грн. Я вложил в партию Голос свои 2-3 млн грн. И у меня никаких офшорных компаний и бизнеса с олигархами", - сказал Вакарчук.

По словам Вакарчука, сейчас он живет в одной из своих квартир в многоквартирном доме.

Шоумен также заверил, что не имеет недвижимости за рубежом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук рассказал, с кем готов сотрудничать и что у него с Зеленским.