Вакарчук рассказал, с кем готов сотрудничать и что у него с Зеленским: видео

Лидер группы "Океан Эльзы" и новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кого не видит в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.

Об этом сообщает ТСН.

"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал он.

По поводу сотрудничества с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, Вакарчук сказал следующее.

"У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику, и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее астролог оценил шансы Вакарчука в политике.