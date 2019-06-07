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"Відродження", "Доверяй делам", "Наши", Оппоблок и "Партия мира и развития" пойдут на выборы вместе

пятница, 07 июня 2019, 17:25
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Пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил.

Об этом сообщает пресс-служба "Відродження".

В состав объединенной команды войдут представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Возрождение", "Доверяй делам", "Наши".

Подписание меморандума состоялось 7 июня на пешеходном мосту в Киеве.

Подписи под документом поставили: председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, председатель Политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников, мэр Харькова, председатель партии "Доверяй Делам" Геннадий Кернес, сопредседатель партии "Доверяй Делам", мэр Одессы Геннадий Труханов, народный депутат, председатель партии "Наши" Евгений Мураев, председатель Политсовета партии "Возрождение" Владимир Пилипенко, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, генеральный директор ОАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мэр Ужгорода от партии "Возрождение" Богдан Андреев, мэр Покровска от партии "Возрождение" Руслан Требушкин.

Среди главных принципов объединения названы установление мира в Украине, организация переговорного процесса о конфликте на востоке Украины "на основе достижения разумных компромиссов".

"Закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины, возрождения украинской экономики, создание новых рабочих мест, высокий уровень заработных плат, достойное пенсионное обеспечение, развитие местного самоуправления", - говорится в документе.

Подписанты планируют работать в парламенте, чтобы обеспечить право граждан "разговаривать и учить своих детей на родном языке", а также гарантировать "невмешательство государства в религиозные вопросы".

"Мир - это задача номер один. Прямые переговоры, достижение компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и полное выполнение Минских соглашений - вот наш путь к миру. Но мир - это не только остановить войну на Донбассе, мир нужен и между украинцами. Без разделения на правильных и неправильных по вопросам языка, культуры, веры, истории, без разделения Украины на запад и восток, север и юг. Украине нужен мир и развитие, а украинцам - взаимопонимание и уважение. Ради такого мира мы сегодня объединились", - заявил Вадим Новинский.

"Мы за то, чтобы развивалось местное самоуправление. Для этого мы, мэры больших и малых городов Украины, объединились в единую партию, подписали Меморандум с другими партиями, чтобы провести такую децентрализацию, которая дает возможность зарабатывать средства в городах, поселках и селах. Мы будем поддерживать продолжение глубокой децентрализации", - добавил мэр Харькова, председатель партии "Доверяй Делам" Геннадий Кернес.

"Мы имеем четкий план, как отремонтировать нашу страну. Страна должна вернуться на путь мира и экономического подъема ради наших людей", - заявил Мураев.

Представители блока оппозиционных сил призвали другие оппозиционные партии присоединиться к объединению и анонсировали съезд, где состоится выдвижение кандидатов от объединенной политсилы для участия в парламентских выборах.

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