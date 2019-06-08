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На съезде партии Смешко назвали фамилии первой десятки: фото и онлайн видео

суббота, 08 июня 2019, 11:58
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В Киеве 8 июня проходит предвыборный съезд партии "Сила и честь" экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Мероприятие проходит в Торгово-промышленной палате Украины (улица Большая Житомирская, 33).

На съезде замечены глава штаба Дмитрий Гордон, общественный и политический деятель Владимир Семиноженко, политик Михаил Поживанов и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На съезде утверждят программа партии, предвыборный список и список кандидатов по мажоритарным округам.

В сети уже появились фамилии из первой десятки.

Как сообщал "Апостроф", партия Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.

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