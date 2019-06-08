На съезде партии Смешко назвали фамилии первой десятки: фото и онлайн видео

В Киеве 8 июня проходит предвыборный съезд партии "Сила и честь" экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие проходит в Торгово-промышленной палате Украины (улица Большая Житомирская, 33).
На съезде замечены глава штаба Дмитрий Гордон, общественный и политический деятель Владимир Семиноженко, политик Михаил Поживанов и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
На съезде утверждят программа партии, предвыборный список и список кандидатов по мажоритарным округам.
В сети уже появились фамилии из первой десятки.
Как сообщал "Апостроф", партия Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.