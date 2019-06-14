Журналисты выявили клона кандидата Зе-команды, зарегистрированного людьми Порошенко

В среду, 13 июня ЦИК зарегистрировала кандидатом по 95 округу (Киевская область) киевлянина и самовыдвиженца Горобца Дмитрия Ивановича, который работает вице-президентом благотворительного фонда "Слуга народа", до этого СМИ сообщали, что от партии "Слуга народа" по 95 округу может пойти Александр Горобец.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Также была обнародована программа Горобца Дмитрия Ивановича. В файле указывается, что он изготовлен пользователем "Киево-Святошинский РГА", стоит отметить, что по этому же 95 округу баллотируется председатель Киево-Святошинской РГА Мирослава Смирнова.

Во время президентской кампании, по данным журналистского расследования Александра Дубинского, именно Мирослава Смирнова была организатором "сетки" Петра Порошенко по 95 округу по скупке голосов избирателей. По данным журналиста Дубинского, за скупку голосов Смирнова получала от 2000 до 4000 долларов.

Согласно материалам журналиста Евгения Куксина, Смирнова незаконно использовала районную программу "Турбота" для выделения материальной помощи "от Порошенко" малообеспеченным жителям Киево-Святошинского района.