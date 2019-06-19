Тимошенко высмеяла попытки Гройсмана выдать себя за "новое лицо"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила правительство в попытке воспользоваться предвыборным беспорядком и украсть газотранспортную систему Украины.

Во время прямого эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV она обратилась к присутствующему премьеру с призывом "прекратить врать людям".

По словам Тимошенко, действующее правительство не выполняет своих прямых обязанностей, зато пытается провести за спиной общества сомнительные сделки с национальной собственностью. Вопиющим примером она назвала доведение до искусственного банкротства "Укртрансгаза" с последующей передачей газотранспортной системы сомнительным частным лицам.

"Они искусственно банкротят ГТС, хотя это совершенно доходная рентабельна система. Действующее правительство, оставшиееся в наследство от уже бывшего президента, ведет убийственную для Украины политику. И если мы сейчас их не остановим, то они и дальше будут издеваться над людьми и бизнесом", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также высмеяла попытки правительства отмежеваться от Петра Порошенко и объявить себя "новыми лицами". Глядя на Владимира Гройсмана она под аплодисменты зрителей иронично спросила: "А что это лицо делало пять лет во власти - сначала на должности спикера, а затем на должности премьера?". Добавив, что некоторые политические деятели "о новых лицах начинают говорить, когда свое собственное лицо сохранить не удалось".

"Они только на выборы надели новые лица. А на самом деле это та же пятилетняя коррумпированная аморальная власть, которая пытается показать какие-то положительные результаты работы. Положительные результаты - это пол страны за рубежом, бедность такая, что люди не за что лечиться, нормально есть и учиться", - отметила председатель партии.