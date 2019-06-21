Буквально все переврано: кандидат в депутаты Панченко опровергла фейки СМИ против себя

Ирина Панченко, которая является 73 номером в списках партии "Слуга народа" на парламентских выборах, рассказала о том, как против нее была организована информационная атака в прессе.

Подробно об инциденте она рассказала в интервью "Апострофу".

По ее словам, для создания ей "негативного образа" хватило всего нескольких публикаций в СМИ, опубликованных в один день.

"Против меня была организована информационную атака, искусственно мне создали буквально за день негативный образ", - говорит она.

Кандидат в депутаты опровергает статус "тусовщицы", которым ее наделили в СМИ. Относительно слитых в сеть фотографий, Ирина Панченко уточнила, что они были в ее личном архиве и на сайте фотографа, который готовил фотосессию. Она заявила, что не видит проблемы для развития политической карьеры из-за появления в сети снимков такого рода.

"4 года назад я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь!.. Откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. У нас что - шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?", - пояснила представитель "Слуги народа".