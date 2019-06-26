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ТОП-20 эффективных и активных партий Украины: "Батькивщина" возглавила рейтинг
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ТОП-20 эффективных и активных партий Украины: "Батькивщина" возглавила рейтинг

среда, 26 июня 2019, 12:26
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"Батькивщина" является влиятельной политической партией, имеет давнюю историю, харизматичного лидера и партийные ячейки почти на всей территории Украины, и именно поэтому она стала лидером ТОП-20 украинских партий по эффективности и активности.

Об этом заявили украинские политологи, обсуждая в ИА "Укринформ" результаты анализа Международного центра перспективных исследований по активности и эффективности политических партий за последние 5 лет.

"Лидерство "Батькивщины" абсолютно закономерно и логично. Это реальная партия, которая уже давно существует. Это одна из самых устойчивых партий, которая эффективно участвует во всех выборах от местных до президентских и парламентских. Имеет развитую партийную структуру, харизматичного лидера", - отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Со своей стороны, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что "Батькивщина" - это электорально эффективная партия, ведь с 2002 года имеет парламентское представительство.

К тому же, обратил внимание он, рейтинг самой партии и личный рейтинг лидера политической силы Юлии Тимошенко почти совпадают, то есть "это свидетельствует о том, что есть и партийная структура, и есть лидер".

При анализе партий во внимание принимались 4 ключевых индекса: электоральная активность, электоральная эффективность, формирование программно-проблемных активностей, а также информационная активность.

Как отмечают авторы исследования, бренд политической силы "Батькивщина" оставался неизменным долгое время и сформировал ядерный электорат, который в любое время поддерживает ее, именно это свидетельствует о ее успешности.

Кроме того, отмечают в МЦПИ, показателем эффективности "Батькивщины" стала разработка масштабного проекта - Нового курса, который имеет существенное преимущество перед другими партиями в аспекте программно-проблемных предложений.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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