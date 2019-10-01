В партии Зеленского собрались сменить главу: что известно

В конце октября партия "Слуга народа" планирует провести съезд, на котором решится вопрос о смене главы партии.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В конце октября будет съезд. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал он.

Кроме того, по словам Корниенко, планируется также усовершенствовать устав партии.

Как известно, председателем фракции "Слуга народа" является Давид Арахамия, вне парламента председатель партии - Александр Корниенко.

Позже спикер украинского парламента заявил, что планирует уйти с поста руководителя партии "Слуга народа", поскольку не сможет эффективно выполнять соответствующие функции.

"Совмещать позицию главы партии и главы Верховной Рады достаточно сложно. Партия молодая, партия требует… очень много времени, чтобы развиваться. Мы будем готовиться к местным выборам. И совмещать эти две должности будет неэффективно ни для одной, ни для другой стороны процесса. Поэтому действительно, я планирую уйти с должности главы политической силы. Наверное, я буду занимать какую-то другую должность в структуре партии "Слуга народа", – заявил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети повеселили необычные помощники "слуги народа" в Раде.