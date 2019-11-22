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Пранкер Джокер слил в сети переписку с нардепом-насильником Иванисовым

пятница, 22 ноября 2019, 16:13
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Пранкер под ником "Джокер" опубликовал очередную переписку с представителем провластной фракции "Слуга народа" в парламенте – на этот раз с депутатом Романом Иванисовым, который якобы отбыл наказание в колонии за изнасилование.

Скрины переписки появились на канале "Джокера" в Telegram.

Из разговоров с Иванисовым пранкер он сделал вывод, что депутат намерен остаться при власти путем договоренностей. Сам пранкер в разговорах с народным избранником представился чиновником Офиса президента Украины.

"Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца. Теперь он лицо новой власти и не намерен из неё уходить. Он решил договариваться и оставаться во власти. А я решил "подбодрить" этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из ОП", - пишет "Джокер".

В переписке Иванисов отмечает, что "подключил мега-экспертов", чтобы отбелить свою репутацию и готов объясниться в Офисе президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что считает пранкера "Джокера" своим другом, который помогает "очистить от плохих людей" президентскую партию.

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