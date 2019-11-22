Один из лидеров "Слуги народа" сделал новое заявление про "Джокера": опубликовано видео

Во фракции "Слуга народа" считают блогера, скрывающегося под ником "Джокер", своим союзником, который помогает "очистить партию".

Об этом заявил лидер президентской фракции Давид Арахамия для журналиста после политического шоу.

Депутат отметил, что переписывается с блогером "каждый день" и у них "совпадают интересы".

"По поводу "Джокера" – я не знаю, кто это такой, но его очень ценю, мы с ним обменивались сообщениями. У нас совпадают интересы, мы переписываемся каждый день. Его цель – очистить нашу партию от плохих людей. У меня такая же позитивная цель, считаю, что "Джокер" – это наш союзник", - заметил лидер парламентской фракции.

Также он предположил, что под псевдонимом "Темный рыцарь" скрывается целая группировка.

"По "Темному рыцарю" у меня есть своя теория. Это группа людей под таким псевдонимом", - отметил Арахамия.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провел брифинг, на котором сделал ряд громких заявлений, в частности, объяснился за скандалы с партией, которые всколыхнули общество.