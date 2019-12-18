Новогодний корпоратив для "слуг народа" подкорректировали: в партии назвали новый "формат"

Депутаты от партии "Слуга народа» не будут тратить на новогодний корпоратив миллион гривен от спонсоров, а заплатят за вечеринку сами.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал PavlovskyNews.

"Фракция приняла иное решение. Люди будут "скидываться" на общих основаниях, как, когда ты идешь в кафе и просто платишь за стол. Если взять миллион и разделить на 300 человек, то это будет по 3000 гривен с каждого", - сказал Корниенко.

Напомним, что 13 декабря Корниенко заявил о том, что на новогоднее празднование партия потратит деньги спонсоров и благотворителей. Речь шла о миллионе гривен. Новость сразу же вызвала негативный общественный резонанс.

Как сообщал "Апостроф" раньше, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами партии "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" убеждал депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности.