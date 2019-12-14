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Миллиона не хватит: как "слуги народа" будут гулять на новогоднем корпоративе

суббота, 14 декабря 2019, 08:03
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Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, где и за сколько партийцы отпразднуют новогодний корпоратив.

Об этом он поделился в интервью журналисту Андрею Павловскому.

По словам Корниенко, новогодний корпоратив партия проведет в комплексе "Парковый". На мероприятие планируется потратить "до миллиона гривен".

При этом глава "Слуги народа" заявил, что для празднований будут использованы деньги спонсоров партии.

"По закону партия может иметь финансирование, расчетный счет. Физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Есть физические и юридические лица, которые предоставляют партии поддержку", – сказал он.

Также о мероприятии высказался и политик Борислав Береза. Вечеринка пройдет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Однако сумма корпоратива не такая, как сказал Корниенко.

"Давайте посчитаем. 250 слуг с женами и мужьями, 100 кабминовских со своими половинками и 100 опэшных тоже не по-одиночке. Итого от 900 до 1000 человек, по минимуму. И на это 1 млн гривен? Смешно. Учитывая ценник и пафос CHI, то "слугам" хватит на салатик, минералку и сладкое. Но уже без шоу-программы без алкоголя. И все это на новогодний корпоратив? Интересно, а "слуги" могут хотя бы не врать? Или эта информация рассчитана на идиотов?", - написал Береза.

Политик отметил, что по словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

"Тут все понятно. Верю. Про конверты мы все помним. А корпоратив "Слуги" отработают на 100%. Отработают либо еще одним законом о полупроводниках, либо поправочками о энергоносителях, либо проголосуют за закон о земле в нужной редакции. Но каждые 100 грамм вискаря и каждый кусочек фуа-гра "слуги" качественно отработают своим настоящим хозяевам. Потому что конец эпохи своей бедности они приближают, как могут", - отметил Береза.

Как сообщал "Апостроф", пранкер "Джокер" во время переписки с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Галиной Третьяковой, которая во время заседания Верховной Рады обсуждала с мужем секс на новом матрасе, узнал его марку и посоветовал пищевые добавки для улучшения оргазма.

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