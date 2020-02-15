В Киеве проходит съезд "Слуги народа": видео трансляция

15 февраля начался съезд партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию из официальной Facebook-странице партии.

Члены партии собрались в конгрессно-выставочном центре "Парковый", который расположен по адресу Парковая дорога, 16а.

В 09:30 стартовала экскурсия для журналистов в Общественном хабе политической партии "Слуга народа". С 10:00 до 11:00 проходил тренинг для председателей ОТО и депутатов местных советов по децентрализации.

В 12:00 начался третий этап четвертого съезда партии. В программе съезда запланированы обсуждения идеологии партии, обсуждение новой редакции Устава партии, переизбрание Высшего совета партии и обсуждение стратегических позиций относительно местных выборов.

Участники съезда партии "Слуга народа" увеличили состав руководящего органа политической силы с пяти до восьми человек и переизбрали его состава.

В Высшем совете партии был избран семь народных депутатов: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, нардеп Александр Качура, нардеп Анатолий Остапенко, нардеп Артем Культенко, нардеп Ольга Коваль, нардеп Роман Грищук и нардеп Вадим Галайчук.

Как информировал "Апостроф" ранее, президентская партия "Слуга народа" объявила о планах запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.