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За деньги из бюджета: "Слуга народа" создаст собственный телеканал

суббота, 15 февраля 2020, 12:50
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Президентская партия "Слуга народа" объявила о планах запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Как сообщает "Апостроф", об этом в комментарии LB.ua сообщила заместительница главы фракции Евгения Кравчук.

Ожидается, что студия будет находиться в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии.

Также она сказала, что тестовое вещание начнут в марте. Ожидается, что на канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.

Напомним, что украинский телеканал "Интер" в своей телепрограмме на 23 февраля, когда в Российской Федерации отмечают День защитника отечества, анонсировал показы военных советских и российских фильмов.

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