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В Днепре "убрали" с должности скандального фаната "русского мира"

четверг, 21 февраля 2019, 16:58

В Днепре активисты провели акцию протеста против назначения члена общественной организации "Союз советских офицеров" Виктора Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале "Открытый".

Марченко обвиняют в том, что он в 2014 году поднимал российский флаг возле здания городского совета Днепра, а также призывал "русские освободительные войска прийти в Днепр и помочь в формировании общественного мнения жителей города".

В комментарии журналистам представитель организации С14 Андрей Кулиш сообщил, что они пришли на заседание комиссии с целью не допустить, чтобы Марченко приступил к исполнению своих обязанностей.

Сам Марченко на своей странице в Facebook написал, что ему и его семье приходят угрозы и что "при таком терроре он уйдет с должности сам".

"Вчера предложил занять должность представителю С14", — прокомментировал Марченко.

Отреагировал на ситуацию и народный депутат Украины Сергей Каплин — на своей странице в Facebook он заявил, что Марченко будет снят с должности главы избирательной комиссии, а на его место назначат Константина Аксютина, представителя общественной организации "Евромайдан — Днепр".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске защитница "русского мира" устроила скандал в маршрутке.

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