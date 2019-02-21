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В Днепре скандал из-за должности для сепаратиста, призывавшего войска Путина: фото и видео

четверг, 21 февраля 2019, 13:08
Фото: скриншот из видео\YouTube

В Днепре разгорелся нешуточный скандал из-за назначения поборника "русского мира" главой избирательной комиссии округа №24.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Глава общественной организации "Союз советских офицеров" Виктор Марченко является активным сторонником "русского мира". Именно он в марте 2014 года организовал поднятие российского флага возле здания городского совета Днепра.

При этом на камеру он объяснил свой поступок тем, что "Днепропетровск — южная столица Российской империи". Кроме того, Марченко принимает активное участие в трансляциях пророссийских пропагандистских сайтов, например, NewsFront.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске защитница "русского мира" устроила скандал в маршрутке. Также в Киеве возник скандал из-за учебника по русскому языку в школе.

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