Под Киевом чиновники оскандалились с "дешевым" питанием для школьников: фото

Чиновников Броваров Киевской области уличили в закупках мяса для школьного питания по завышенной в пять раз цене.

Об этом пишет "Стоп коррупции".

Отмечается, что закупали мясо цыпленка в собственном соку по цене в 54 гривны. Рыночная цена такого товара составляет 20 грн.

Как отмечает издание, в конце ноября на официальном сайте Киевской областной прокуратуры появилось сообщение, что местной броварской прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием признать недействительными решение тендерного комитета городского совета и договор о закупке товаров, а именно продуктов пищевой промышленности, заключенный между Управлением образования и науки Броварского городского совета и частным предприятием.

Проверка материалов тендерной документации, было установлено, что Управлением образования и науки Броварского городского совета проведена процедура открытых торгов на закупку продуктов питания, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.