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Формированием команды Зеленского в Харькове занимается бывший помощник Пшонки - СМИ

среда, 19 июня 2019, 19:32
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Координатором Зе-Команды в Харькове стал бывший генерал-пограничник и экс-помощник члена "Партии регионов" Артема Пшонки Вадим Слюсарев.

Об этом пишет местное издание Хроники.

Как сообщают журналисты, Слюсарев сейчас занимается частным предпринимательством.

"Вадим Слюсарев успел побыть помощником народного депутата Пшонки. Причем дважды. В этом можно убедиться на сайте "Посіпаки". Артем Пшонка – сын генерального прокурора Украины времен Виктора Януковича. Таким образом, количество старых лиц в новой команде неуклонно растет", - пишет издание.

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