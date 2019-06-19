​СБУ проводит обыски у ключевого фигуранта дела об убийстве Гандзюк

Следователи СБУ проводят ряд обысков в Херсонской области, в том числе у бывшего заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рыщука.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Следственные действия происходят в рамках расследования дела о заказном убийства Екатерины Ганзюк. По решению следователя до завершения расследования детали дела разглашаться не будут", - сообщила Гитлянская.

"Обыски проходят по поручению генпрокурора после совещания у него", - добавила пресс-секретарь.

Сам Рыщук обыски связывает со стартом предвыборной кампании.

"Доброе" утро, страна. Выборы стартовали. Презумпция невиновности в стране отсутствует. Я никого не боюсь", - написал он в своем Facebook.

Как сообщал “Апостроф”, ранее отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь свидетелей.