Отец Гандзюк сделал громкое заявление про одного из заказчиков убийства ее дочери: видео

Отец погибшей херсонской активистки, Екатерины Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь свидетелей.

Соответствующее видео с выступлением Виктора Гандзюка выложил в Facebook юрист Маси Найем.

"Хочу сказать, что находясь на свободе, господин Мангер (председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства, - прим. ред.), безусловно, влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки, как на стационарный, так и на мобильный телефон. С момента предыдущего процесса многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать показания. Они боятся за свою безопасность. Некоторые готовы расторгнуть договор от своих показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал он.

По словам Гандзюка, несмотря на это, он продолжает считать, что Мангер имеет отношение к убийству его дочери.

"Я считаю, что господин Мангер виноват. И не только я считаю. Так считала Катя. Она всегда это говорила. Она всегда подозревала господина Мангера. И имела на это определенные основания", - уточнил он.

Отметим, что среди подозреваемых в заказе убийства Гандзюк, кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера фигурируют глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его экс-заместитель Евгений Рыщук, которого временно он отстранил от должности.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.