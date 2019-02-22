РУС. | УКР.

пятница, 22 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

09:47
Умер музыкант легендарной группы The Monkees
09:35
В УПЦ (МП) рассказали, что будет с церковью в случае отказа менять название
09:30
Третий отравитель Скрипаля принимал участие в чеченской войне: опубликовано архивное видео
09:30
Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой после слухов о ее госпитализации
09:11
​Доллар и евро дешевеют: свежий курс от НБУ
09:08
Отец Гандзюк сделал громкое заявление про одного из заказчиков убийства ее дочери: видео
08:39
Стало известно о странном избиении в Киеве догхантера Святогора: фото и реакция соцсети
08:09
В сети жестко прошлись по финалисткам украинского "Евровидения" из-за Крыма и войны с Россией: видео
07:25
Авто влетело в колонну фур: опубликованы фото и видео смертельного ДТП возле моста в Киеве
06:35
Гороскоп на 22 февраля: Тельцов ждут перемены, а Раки могут разбогатеть
06:34
Сколько у украинцев будет выходных в марте: календарь праздников
05:41
​Волонтеры рассекретили российского моряка, награжденного за захват Крыма: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отец Гандзюк сделал громкое заявление про одного из заказчиков убийства ее дочери: видео

пятница, 22 февраля 2019, 09:08

Отец погибшей херсонской активистки, Екатерины Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь и жизнь свидетелей.

Соответствующее видео с выступлением Виктора Гандзюка выложил в Facebook юрист Маси Найем.

"Хочу сказать, что находясь на свободе, господин Мангер (председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства, - прим. ред.), безусловно, влияет на следствие. Прибегает к запугиванию свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Я лично стал получать непонятные телефонные звонки, как на стационарный, так и на мобильный телефон. С момента предыдущего процесса многие свидетели стали получать угрозы. Они боятся дальше давать показания. Они боятся за свою безопасность. Некоторые готовы расторгнуть договор от своих показаний. Боюсь за свою безопасность и я", - сказал он.

По словам Гандзюка, несмотря на это, он продолжает считать, что Мангер имеет отношение к убийству его дочери.

"Я считаю, что господин Мангер виноват. И не только я считаю. Так считала Катя. Она всегда это говорила. Она всегда подозревала господина Мангера. И имела на это определенные основания", - уточнил он.

Отметим, что среди подозреваемых в заказе убийства Гандзюк, кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера фигурируют глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его экс-заместитель Евгений Рыщук, которого временно он отстранил от должности.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: