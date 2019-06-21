​Зеленский придумал, чем заняться Коломойскому, Ахметову и Пинчуку

Президент Владимир Зеленский пообещал, что трое украинских олигархов вложат свои деньги в восстановление разрушенного оккупантами Донбасса.

Такие договоренности, по словам Зеленского, были достигнуты в результате переговоров с Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком, передает ТСН.

"Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим. Это наша договоренность", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, с Ринатом Ахметовым он договорился об отмене формулы "Роттердам+" и инвестициях в местную медицину и дороги. При этом Игорь Коломойский должен вложить свои деньги в инфраструктуру Донбасса.

"Но он об этом еще не знает", - добавил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", местные власти в Херсоне не могут достроить объект под названием "Херсонский мостопереход", который должен был соединить два крупнейших микрорайона города - "Таврический" и ХБК, несмотря на огромные кредиты, взятые для его завершения.