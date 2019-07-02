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"Батькивщина" и "Наш край" стали победителями на выборах в ОТГ

вторник, 02 июля 2019, 18:05
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"Наш край" занял второе место среди партий на выборах в объединенных громадах, которые состоялись 30 июня.

Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов, проведенного партией.

"Наш край" получил 17,2% мандатов, которые получили политические партии. Депутатами стали 127 представителей партии, которые одержали победу в 25 территориальных общинах на выборах 30 июня.

Первое место заняла партия "Батькивщина", которая получила 39,7% мандатов (294 депутата), третье место Аграрная партия Украины – 13,8% (102 депутата), четвертое Радикальная партия Олега Ляшко – 6,6% (49 депутатов). Замыкает пятерку лидеров партия "Европейская солидарность" – 6,5% (48 депутатов).

"Наш край" уверенно победил в Николаевской и Запорожской областях, где депутатами от партии стали 44 и 28 депутатов соответственно в ОТГ всех уровней. Высокий результат – на Черниговщине, где партия получила 16 мандатов.

На местных выборах 2015 года "Наш край" занял 3-е место по числу избранных депутатов. По результатам выборов в ОТГ 2016-2019 годов – среди лидеров по количеству полученных мандатов.

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