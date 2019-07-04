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Общественник обратился к Зеленскому из-за ситуации с кандидатом в депутаты Куницким: видео

четверг, 04 июля 2019, 19:23
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Известный общественный деятель и юрист из Харькова Леонид Маслов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не поддерживать на парламентских выборах кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого из-за связей последнего со страной-агрессором.

Свое видеообращение Леонид Маслов опубликовал 3 июля на YouTube.

Говоря о Куницком, он отметил, что кандидат в депутаты, который баллотируется по 169 округу Харькова, имеет не только двойное гражданство, но и неоднократно пересекал российско-украинскую границу после начала боевых действий на востоке страны.

"Я - Леонид Маслов. Общественный деятель и директор юридической компании. Я - участник боевых действий и патриот Украины. Для меня стало очень большой неожиданностью узнать о том, что у нас, по 169 округу в Харькове, баллотируется лицо, ничем не выдающееся, кроме того, что имеет двойное гражданство. А самое главное - путешествует в РФ уже после начала войны. И неоднократно пересекало границу со страной-агрессором. Как по мне, это факт вопиющий. И люди, которые имеют какие-либо связи со страной агрессором, не могут быть допущены к власти в Украине вообще. Поэтому я призываю всех, кто меня слышит, в том числе руководство партии "Слуга народа", не поддерживать такого мажоритарщика на выборах в Верховную Раду", - сказал общественный деятель.

Леонид Маслов - известный в Харькове юрист, член Общественного совета добродетелей, разведчик, воевал в составе разведроты 92-й отдельной механизированной бригады. Участвовал в задержании российских разведчиков Александрова и Ерофеева. Сегодня занимается правовой и социальной защитой и призывников и демобилизованных.

Заявление Маслова - не первое публичное обращение харьковчан к президенту Зеленскому по ситуации на мажоритарном 169 округе. Против Куницкого также выступила Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA. В своем Instagram она заявила, что Александр Куницкий не имеет права представлять партию "Слуга народа" на выборах из-за наличия иностранного гражданства.

Центральная избирательная комиссия получила документы, подтверждающие факт пересечения украинской границей Куницьким по паспорту иностранного государства. А потом народные депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Денисенко опубликовали фотографии кандидата Куницкого в форме армии Израиля. Также журналисты нашли видео датировано 2014 годом, на котором Александр Куницкий лично подтверждает то, что находится в Израиле и готовится к присяге в армии этой страны.

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