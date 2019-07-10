​Как в Киеве будут бороться с "героями парковки": опубликованы фото

Центр организации дорожного движения и Нацполиция Киева начали в столице эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.

Об этом в Facebook сообщил мер Киева Виталий Кличко.

Утром 9 июля массово эвакуировали автомобили на бульваре Тараса Шевченко - от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны.

"И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что особое внимание инспекторов по парковке и полицейских будут привлекать машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", таксисты в Киеве из-за фестиваля в разы взвинтили цены.