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Топ-чиновница Киева попалась на крупной взятке: раскрыты детали

понедельник, 22 июля 2019, 16:15
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Прокуратура и Нацполиция задержали при получении 650 тысяч грн взятки советницу главы Дарницкой РГА Киева, а также лицо, передавшее деньги.

Об этом со ссылкой на пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Задержанное должностное лицо, вступив в сговор с другими лицами Дарницкой РГА, создало коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства", - сообщает ГПУ.

Подозреваемая осуществляла контроль за перечислением бюджетных средств по заключенным договорам на счета частных предприятий. Представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой составлял от 10 до 15% от общей суммы договора.

Документирования преступной деятельности должностных лиц РГА и других участников коррупционной схемы продолжалось несколько месяцев.

В ходе проведенных обысков у фигурантов дела изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме $60 тыс и 1160 евро.

Подозреваемой сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (взятка должностным лицом), а руководителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", департамент контррозвідки Служби безпеки України та співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби України та ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" через схеми в оборонній сфері.

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