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​"Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским

вторник, 30 июля 2019, 15:18
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Директор ГП "Октябрьский лесхоз" (Харьковская обл.) Руслан Чагаровский, который докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому о массовых рубках леса, представлен к увольнению.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Представление о досрочном расторжении контракта с Чагаровским подал в Кабмин и.о. главы Госагентства лесных ресурсов Украины.

По данным агентства, сейчас Чагаровский ожидает увольнения и говорит, что его хотят убрать из системы, чтобы его аудит не выявил нарушений.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Харьков. В ходе него он заявил, что, пролетая над Харьковской областью, был впечатлен последствиями незаконной вырубки лесов. О ситуации с вырубкой президенту докладывал Чагаровский.

Он отметил, что убытки от вырубки составляют 80 млн грн. На сегодня, по словам Чагаровского, размер ущерба вырос до 100 млн, и может увеличиться минимум вдвое.

Как сообщал “Апостроф”, в Украине катастрофическая ситуация с сокращением площадей леса – масштабные вырубки со стороны браконьеров значительно вредят экологии страны.

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