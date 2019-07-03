RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ситуация катастрофическая: эколог рассказал, как "убивают" Украину

среда, 03 июля 2019, 17:37
переглянути новину українською

В Украине катастрофическая ситуация с сокращением площадей леса – масштабные вырубки со стороны браконьеров значительно вредят экологии страны.

Об этом сообщил "Апострофу" директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Чиновник отметил, что вырубают леса в основном в центральной части страны, причем страдают государственные посадки – там дерево добывают под видом "санитарной рубки".

"Ситуация в Украине катастрофическая - за последние 10 лет у нас было уничтожено площадь леса, равную Черновицкой области. Принято считать, что больше всего страдают Карпаты. Но мы работаем со спутниковыми снимками и видим - гораздо больше вырубают леса в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Причем это не браконьерские, а государственные, когда под видом санитарных рубок огромные массивы леса продаются за границу", - заявил он.

Владимир Борейко также пояснил, каким именно образом вырубка лесов вредит природе. По его утверждениям, деятельность браконьеров может привести к частым и систематическим пожарам в лесах, которые повлекут за собой экологическую катастрофу.

"Из-за вырубки исчезают болота, маленькие лесные реки, колодцы усыхают, за неимением влаги происходит огромное усыхание сосновых лесов, а короеды и другие вредители их добивают - и это приводит к огромному уничтожению лесов. Это уже не лес, а пороховой склад – маленькая спичка или молния, и все это начинает гореть. На территории этих областей нет больших рек, как в Иркутской области РФ, поэтому быстрых катастроф не будет. Но это будет происходить систематически, и через 10 лет три области Украины окажутся в зоне экологического бедствия. Нельзя будет заниматься сельским хозяйством, а сосновые леса, которые занимают в тех областях 70-80% от общей площади, будут массово усыхать - возникнет замкнутый круг", - рассказал эколог.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад организация Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования экспорта украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: