Ситуация катастрофическая: эколог рассказал, как "убивают" Украину

В Украине катастрофическая ситуация с сокращением площадей леса – масштабные вырубки со стороны браконьеров значительно вредят экологии страны.

Об этом сообщил "Апострофу" директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Чиновник отметил, что вырубают леса в основном в центральной части страны, причем страдают государственные посадки – там дерево добывают под видом "санитарной рубки".

"Ситуация в Украине катастрофическая - за последние 10 лет у нас было уничтожено площадь леса, равную Черновицкой области. Принято считать, что больше всего страдают Карпаты. Но мы работаем со спутниковыми снимками и видим - гораздо больше вырубают леса в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Причем это не браконьерские, а государственные, когда под видом санитарных рубок огромные массивы леса продаются за границу", - заявил он.

Владимир Борейко также пояснил, каким именно образом вырубка лесов вредит природе. По его утверждениям, деятельность браконьеров может привести к частым и систематическим пожарам в лесах, которые повлекут за собой экологическую катастрофу.

"Из-за вырубки исчезают болота, маленькие лесные реки, колодцы усыхают, за неимением влаги происходит огромное усыхание сосновых лесов, а короеды и другие вредители их добивают - и это приводит к огромному уничтожению лесов. Это уже не лес, а пороховой склад – маленькая спичка или молния, и все это начинает гореть. На территории этих областей нет больших рек, как в Иркутской области РФ, поэтому быстрых катастроф не будет. Но это будет происходить систематически, и через 10 лет три области Украины окажутся в зоне экологического бедствия. Нельзя будет заниматься сельским хозяйством, а сосновые леса, которые занимают в тех областях 70-80% от общей площади, будут массово усыхать - возникнет замкнутый круг", - рассказал эколог.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад организация Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования экспорта украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы.