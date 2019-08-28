Семь шагов к хорошим дорогам: Юрий Голик рассказал об условиях развития дорожной инфраструктуры

Советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своей авторской колонке "Семь шагов к хорошим дорогам" перечислил основные условия развития дорожной инфраструктуры Украины.

"Ранее каждая новая власть в числе главных приоритетов называла строительство дорог европейского уровня. "Как в Германии или Польше" - это детали, главное, что каждый знал два "секрета" успешной реформы дорожной отрасли. Первый - накачать отрасль деньгами. Это так и не удалось сделать. Второй - выстроить систему так, чтобы коррупцию искоренить. Там, где процессом строительства и ремонта дорог руководили менеджеры и люди с мозгами, сделать это удалось, хотя это и не стало явлением повсеместным. Таких позитивных примеров правильного выстраивания системы всего лишь несколько на всю страну", - пишет Голик.

По его словам, о структурной реформе управления дорогами и их финансирования говорить начали в последние два-три года, но комплексного подхода так и не вышло, хотя сделать это можно прямо завтра, поменяв подходы к дорожной отрасли.

Голик считает, что первым шагом к хорошим дорогам должна стать структурная реформа Укравтодора и децентрализация его дорог - большую часть следует передать на баланс областных советов, городов и громад, где дороги расположены. При создании адекватной системы распределения финансирования и децентрализации бюджета эффективные регионы и громады смогут сами капитально их ремонтировать.

Второй шаг - создание единых стандартов для всех заказчиков дорожных работ.

"Дорогу могут строить несколько подрядчиков, но участками не менее 50 километров каждый, по одному единому техническому заданию, с однородными требованиями и в обозначенный период времени, не превышающий сезона", - считает Голик.

Третий шаг - прозрачные и универсальные требования к подрядчикам, так как украинский и иностранный подрядчики были одинаково эффективны с адекватными заданиями. Важно устранить государственные или коммунальные компании от имитации обслуживания дорог - все, что можно, передать частным компаниям через торги в ProZorro.

Четвертый шаг - изменение подхода к планированию и выполнению работ.

Начав дорогу, не надо ее бросать сделанной частично. И начать нужно с тех дорог, которые являются ключевыми для экономики.

Пятый шаг - справедливое распределение финансирования, то есть финансирование должно распределяться пропорционально протяженности дорог и готовности региона или громады участвовать в их ремонте.

Шестой - реальный контроль перегрузов и эксплуатация дорог согласно техническим требованиям.

"С этим бороться призвана специальная служба - Укртрансбезпека, однако эта структура пребывает в плену перманентного недофинансирования и постоянной коррупции. Привычная картина - летом сотрудники Укртрансбезпеки "выписывают билеты" за проезд в сторону моря автобусов с пассажирами", - пишет Голик.

Он уверен, что все трассы должны быть с WIMами – комплексами автоматического измерения веса.

Седьмой шаг – создание системы ценообразования в дорожном секторе. Действующая система ценообразования, основана на старом ресурсном методе - применении нормативно-расчетных показателей и ценах трудовых и материально-технических ресурсов.

"Проблема действующей системы в несоответствии и устарелости сметных норм, заниженных показателях прибыли, административных и общепроизводственных потерь. Главная проблема - система ценообразования в строительстве в нашей стране, пытаясь перейти к рыночным условиям, сохранила большинство недостатков системы ценообразования централизованной экономики. Это мешает развитию рыночных отношений в строительстве", - уверен Голик.

Он также считает, что Укравтодор по итогам реформы должен быть ликвидирован.

Днепропетровская ОГА за последние 4 года стала лидером ремонта дорог области: капитально отремонтированы более 500 дорог в населенных пунктах, а также трасса Днепр – Запорожье и объездная дорога вокруг Днепра. Также область стала лидером в использовании средств Дорожного фонда.