В Ужгороде начались обыски в горсовете: первые подробности

Во вторник, 5 ноября, утром в городской совет города Ужгорода прибыли сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины, они проводят обыски в помещении.

Об этом сообщает официальная страница городского совета города.

По информации работников горсовета, оперативники расследуют дело о выделении земельных участков в городе в 2014 году.

Как отмечается в сообщении, СБУ и ГБР подозревают бывшую власть города в коррупционных правонарушениях при распределении земель.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающихся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете в рамках расследования дела о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие района.