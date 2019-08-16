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Силовики устроили обыски в Одессе и Измаиле: что известно

пятница, 16 августа 2019, 19:30
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Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском облсовете и Измаильском горсовете в рамках расследования дела о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, на протяжении 2015-2019 годов Одесский облсовет выделял денежные средства на развитие Измаильского района, в том числе на капитальный ремонт дома культуры, дороги, детсада в Измаиле, детско-юношеской спортивной школы, здания аэровокзала "Аэропорт Измаил", а также на реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы.

Установлено, что выделенные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводились или проводились не в полном объеме. Кроме того, предприятия, участвовавшие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского облсовета, подчеркнули в ГБР.

В то же время распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского горсовета.

Уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 августа следователи Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

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