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Работал консулом в Австрии: что известно о новом главе Черновицкой ОГА

понедельник, 25 ноября 2019, 14:48
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Сергей Осачук Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации", - говорится на сайте президента.

О назначении новому губернатору объявил в Черновцах заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

"Хотел бы объявить указ Президента Украины о назначении на должность председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука", - сказал он.

Сергей Осачук является почетным консулом Австрии в Черновцах. Он родился 1972 года в Черновцах, является кандидатом исторических наук. Окончил исторический факультет Черновицкого государственного университета, стажировался в университетах Вены и Мюнхена. Также является главой общественного научно-консультативного совета по сохранению культурного наследия города при Черновицком городском совете.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

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