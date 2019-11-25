Работал консулом в Австрии: что известно о новом главе Черновицкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации", - говорится на сайте президента.

О назначении новому губернатору объявил в Черновцах заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

"Хотел бы объявить указ Президента Украины о назначении на должность председателя Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука", - сказал он.

Сергей Осачук является почетным консулом Австрии в Черновцах. Он родился 1972 года в Черновцах, является кандидатом исторических наук. Окончил исторический факультет Черновицкого государственного университета, стажировался в университетах Вены и Мюнхена. Также является главой общественного научно-консультативного совета по сохранению культурного наследия города при Черновицком городском совете.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.