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Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что он собирается делать

суббота, 26 октября 2019, 16:11
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Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Отметим, что 20 октября был уволен глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

Гайдай был депутатом в Мукачевском районном совете в 2015 году, после чего занял должность главы Мукачевской райгосадминистрации.

По словам нового главы региона, он хочет показать оккупированным территориям то, как проходит жизнь на подконтрольной территории Украины.

"Основная моя задача - показать временно оккупированной территории, что у нас все ремонтируется, строится. Что у нас хорошо, спокойно, мирно. И мне бы очень хотелось, чтобы через год мы увидели не депрессивный регион, а огромную строительную площадку. Это касается и ремонта дорог, и строительства, и восстановления определенных предприятий", - отметил он.

Напомним, что Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности Александра Данилюка, который подал в отставку.

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