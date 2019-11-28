Украина ввела санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"

Кабинет министров Украины ввел санкции против оккупантов Крыма - ограничительные меры коснутся тех, кто разрушает объекты культурного наследия на полуострове, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Кроме того, санкции приняты в отношении лиц, проводящих незаконные поисковые работы на объектах археологического наследия в Крыму.

"В частности, это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юридических лица, зарегистрированных на территории Крыма по российскому законодательству", - сказано в заявлении.

Также санкции затронут тех, кто незаконно вещает на захваченных в Крыму радиочастотах - это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя по российскому законодательству.

Ограничительные меры будут применены к 33 юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ, и 3 юридическим лицам, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя по российскому законодательству, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, незаконно расположенным в Крыму.

"Введение санкций к указанному перечню юридических лиц сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. Кроме того, это даст возможность нашим партнерам инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского союза и Соединенных Штатах Америки", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня Совет ЕС принял решение продолжить "крымские санкции" против Российской Федерации еще на один год.