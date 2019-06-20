RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

19:31
Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года
19:19
"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины
19:01
ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко
19:00
Дмитрий Комаров похвастался необычным сюрпризом от молодой красавицы-жены
18:58
Нас не устраивает: Путин нагло высказался по обвинению россиян в крушении MH17
18:46
Названы имена самых дорогих футболистов чемпионата Украины
18:46
Евросоюз наказал Россию за Крым: подробности
18:42
Тимошенко подписала меморандум о защите прав внутренних переселенцев
18:21
Футболист сборной России нецензурно выругался во время прямой линии Путина: видео
18:20
В Киеве заминировали все детсады: детей срочно эвакуировали
18:04
Зеленский отменил десятки указов, мешавших бизнесу в Украине: список
17:57
В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Евросоюз наказал Россию за Крым: подробности

четверг, 20 июня 2019, 18:46
переглянути новину українською

В четверг, 20 июня, Совет ЕС принял решение продолжить "крымские санкции" против Российской Федерации еще на один год.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

"20 июня 2019 года Совет продлил применения ограничительных мер на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, ограничительные меры применяются к лицам и компаниям, расположенным в ЕС. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

В Совете ЕС отдельно напомнили о декларации главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от 17 марта 2019 года, в которой говорилось, что через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету Украины территориальной целостности.

Напомним, с марта 2014 года ЕС постепенно вводил ограничительные меры против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины, включая продолженные сегодня санкции.

Как сообщал "Апостроф", правительство США ввело санкции в отношении ряда российских компаний.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: